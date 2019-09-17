Самые вкусные и простые домашние заготовки на зиму (грибы, зелень, овощи, фрукты, ягоды, мясо, рыба) – лучшие рецепты с фото

Заготовки на зиму – это категория блюд, к которой опытные хозяйки относятся с особым трепетом, ведь в холодный период так не хватает всех тех фруктов, овощей и грибов, которые в большом изобилии представлены на прилавках летом и осенью, да и побаловать своих домочадцев чем-то вкусным и полезным тоже хочется. Благо, рецепты по заготовке любимых продуктов исчисляются тысячами. Конечно, в личной кулинарной книге присутствуют рецепты приготовления заготовок, проверенные годами, но все же не стоит отказываться от приготовления чего-нибудь нового. Разнообразить полочки домашней кладовой новыми припасами очень просто. А поможет в этом богатая коллекция пошаговых рецептов с фото, собранная на страницах данного сайта.

Какие рецепты здесь представлены? Ответ прост: разнообразные и, несомненно, самые лучшие. Грибы, зелень, овощи, фрукты, ягоды, мясо, рыба – все эти продукты могут быть заготовлены впрок самыми разнообразными способами. Сохранить на зиму можно даже те продукты, о съедобности которых вы и не подозревали. Вот, например, сосновые шишки. Из них получается отменное варенье, не только очень вкусное, но еще и полезное. Такое лакомство – лучшее лекарство от кашля. Кроме того, казалось бы, привычные продукты найдут в заготовках нестандартное применение.

Приготовление заготовок на зиму часто путают с консервированием различных продуктов, однако первое понятие гораздо шире. Сохранить продукты впрок можно и другими способами.

Осуществление всех способов по заготовке грибов, зелени, овощей, фруктов, ягод, мяса и рыбы в домашних условиях по силам каждому, независимо от уровня подготовки и кулинарного опыта. Очень просто создавать такие вкусные домашние припасы, действуя строго по пошаговым инструкциям соответствующего рецепта с фото.

Выбирайте один из рецептов, запасайтесь необходимыми ингредиентами, кухонной утварью, а также свободным временем, и приступайте к созданию вкуснейших домашних припасов на зиму.